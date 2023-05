Khloé Kardashian maakt na negen maanden naam van tweede kind bekend

Haar zoontje werd al in augustus geboren, maar Khloé Kardashian hield zijn naam nog een tijd voor zich. In het nieuwe seizoen van The Kardashians maakt ze nu toch bekend hoe het ventje heet: Tatum. Dat meldt E Online donderdag.

De 38-jarige Kardashian twijfelde zelf nog een tijd over de naam van het kind, dat ze met haar partner Tristan Thompson kreeg. "Ik wilde hem eerst ontmoeten en een beetje aanvoelen", zei de televisiester begin april. "Dus eerst had hij nog helemaal geen naam."

Tatum werd in augustus via een draagmoeder geboren. Kardashian had al een dochtertje met Thompson. True werd in april 2018 geboren.