Tumor van Jeff Bridges flink geslonken: 'Ik had me al overgegeven'

De tumor van Jeff Bridges is de afgelopen tijd flink geslonken. In maart 2020 kreeg de 73-jarige acteur te horen dat hij lymfklierkanker heeft.

Waar de tumor toen nog zo'n 23 bij 30 centimeter groot was, heeft die nu de omvang van een knikker. Dat zegt Bridges tegen het tijdschrift AARP: The Magazine.

De acteur, onder meer bekend van The Big Lebowski, kreeg ook nog te maken met een coronabesmetting die hem bijna fataal werd. "Kanker was niks vergeleken met corona", zegt Bridges, die door de zware chemotherapie een verslechterd immuunsysteem had. "Ik weet nog dat de dokter tegen me zei: 'Jeff, je moet vechten. Je vecht niet.'"

Het probleem was volgens Bridges dat hij niet wist hoe hij moest vechten. "Ik had me overgegeven. Ik zei tegen mezelf: iedereen gaat dood en nu ben ik aan de beurt."

'Ik ga gewoon jammen met deze situatie'

Toen hij in het ziekenhuis lag, dacht de acteur terug aan zijn voorbereiding voor de serie The Old Man. Bridges ging hiervoor in gesprek met een CIA-agent, die hem leerde over het stoïcisme, een filosofische stroming. Hierbij staat de gedachte centraal dat je je niet negatief moet laten beïnvloeden door zaken waar je zelf niets over te zeggen hebt.

"Ik zei tegen mezelf: ik ben een muzikant", vertelt Bridges, die zingt en gitaar speelt. "Ik ga gewoon jammen met deze situatie." Liefde heeft hem hierbij veel geholpen. "Niet alleen van de mensen om me heen, maar ook door de liefde die ik voor deze mensen heb. Ik gaf me er helemaal aan over."