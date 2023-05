Peter Gillis is drie maanden na breuk met ex weer gelukkig in de liefde

Peter Gillis is weer gelukkig in de liefde. De 61-jarige ondernemer heeft sinds twee maanden een relatie met Wendy van Hout, vertelt hij op Instagram

De nieuwe liefde van Gillis zal ook te zien zijn in zijn programma Massa is Kassa, waarvan het tiende seizoen dinsdagavond begint.

"Ook al heb ik Wendy pas kort geleden ontmoet, toch voelt het alsof we elkaar al jaren kennen. Ik heb dan ook zin in onze toekomst samen", schrijft Gillis op Instagram.

Van Hout is eigenaar van een online kledingwinkel en komt uit Eindhoven. Ze heeft vijf kinderen uit drie eerdere relaties. De kinderen van Van Hout en Gillis hebben elkaar al ontmoet. Ook heeft Gillis kennisgemaakt met de ouders van zijn nieuwe vriendin.

In de eerste negen seizoenen van het programma was Gillis' toenmalige partner Nicol Kremers nog te zien. Het stel maakte in februari bekend dat zij niet langer samen zijn. Eind vorig jaar werd Gillis ervan verdacht Kremers te hebben mishandeld. Ze heeft daarvoor geen aangifte gedaan, maar wel een belastende verklaring afgelegd.

'Ik ben door een heel diep dal gegaan'

In een gezamenlijke verklaring lieten Gillis en Kremers weten dat hun breuk niets te maken had met dit incident.

"Ik moet zeggen dat ik door een heel diep dal ben gegaan. Van het ene op het andere moment was Nicol verdwenen, zelfs zonder haar spullen mee te nemen", zegt Gillis in Privé. "We zijn vijf jaar samen geweest, dat kon ik niet zomaar afsluiten. Na een maand of twee heb ik het dagelijkse leven weer opgepakt."

Een paar maanden later kwam Gillis op zijn eigen vakantiepark Wendy tegen op een terras en er was gelijk een klik. "Het klinkt misschien raar als je elkaar net hebt ontmoet, maar het voelde meteen vertrouwd", vertelt zij aan Privé. "Peter is enorm zorgzaam, dat merkte ik toen al."