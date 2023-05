Peter Gillis heeft een nieuwe liefde aan de haak geslagen

Peter Gillis is weer gelukkig in de liefde. De 61-jarige ondernemer heeft sinds twee maanden een relatie met Wendy van Hout, zo vertelt hij aan tijdschrift Privé.

De nieuwe liefde van Gillis zal ook te zien zijn in zijn programma Massa is Kassa, waarvan het tiende seizoen dinsdagavond begint.

In de eerste negen seizoenen van het programma was Gillis' toenmalige partner Nicol Kremers nog te zien. Het stel maakte in februari bekend dat zij niet langer samen zijn. Eind vorig jaar werd Gillis ervan verdacht Kremers te hebben mishandeld. Ze heeft daarvoor geen aangifte gedaan, maar wel een belastende verklaring afgelegd.

"Ik moet zeggen dat ik door een heel diep dal ben gegaan. Van het ene op het andere moment was Nicol verdwenen, zelfs zonder haar spullen mee te nemen", aldus Gillis in Privé. "We zijn vijf jaar samen geweest, dat kon ik niet zomaar afsluiten. Na een maand of twee heb ik het dagelijkse leven weer opgepakt."