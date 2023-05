Sergio Herman weer vrijgezel na relatie van twee jaar

Delen via E-mail

Sergio Herman is niet meer samen met Chanel Joppart, een bekende Vlaamse horecauitbaatster uit De Panne. Het stel was twee jaar bij elkaar.

Dat bevestigt Omar Souidi, de advocaat van de chef-kok, aan het ANP. "Ze hebben in de beste verstandhouding besloten dat ze als vrienden elk hun eigen weg gaan. De vriendschap blijft absoluut overeind." De twee hebben "de afgelopen maanden" besloten dat een relatie niet meer werkte.

Herman en Joppert hadden twee jaar een relatie. Daarvoor was was Herman dertien jaar getrouwd met presentatrice Ellemieke Vermolen. In januari 2021 scheidden zij van elkaar. Samen hebben zij twee kinderen, en Herman heeft ook twee kinderen uit een eerder huwelijk.