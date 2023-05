Caroline Tensen vond overgang afschuwelijk: 'Kon niet alleen thuis zijn'

Caroline Tensen beleefde 'de meest afschuwelijke periode' uit haar leven toen ze in de overgang raakte. De presentatrice had nergens meer zin in en kon geen moment alleen thuis zijn, vertelt ze aan De Telegraaf.

"Op een ochtend werd ik wakker en ik wilde alleen maar huilen", vertelt Tensen. "Zo kende ik mezelf totaal niet. Ik had nergens meer zin in en het ging ook niet over. Op een gegeven moment kon ik niet eens meer alleen thuis zijn."

Tensen vertelt dat ze naar haar dochter werd gebracht als haar man moest werken, om maar niet alleen thuis te zitten.

De presentatrice schreef het boek Het verboden woord over de overgang. Ze hoopt er andere vrouwen mee tot steun te zijn. "Ik wilde er ook nooit over praten. Bij de televisie wisten ze ook niet wat er destijds bij me speelde. Er is schaamte, onbegrip en onwetendheid."

'Hij had een onherkenbare vrouw die nergens zin in had'

Tensen was vier jaar samen met haar partner Ernst-Jan toen zij in de overgang kwam. "Ik was wel bang dat Ernst zou denken dat hij een kat in de zak had getroffen. En ik heb wel even gedacht dat hij misschien bij me weg zou gaan. We waren net getrouwd en ineens had hij een onherkenbare vrouw die nergens meer zin in had."

Ook had de overgang invloed op het seksleven van Tensen en haar man. "Ik moest niet aan seks dénken", zegt ze. De presentatrice was aangekomen en schaamde zich voor haar lichaam. "Met dat lijf wilde ik echt niet vrijen. Uitkleden deed ik alleen met het licht uit."