Kim Kardashian schrijft haar vier kinderen bij elke verjaardag een brief

Kim Kardashian schrijft haar vier kinderen op iedere verjaardag een brief. De realityster denkt dat ze op deze manier later begrijpen waarom ze bepaalde keuzes heeft gemaakt.

"Elk jaar schrijf ik aan elk van mijn kinderen een brief van vier of vijf pagina's. Op hun verjaardag, over wat voor jaar het geweest is", vertelt de 42-jarige Kardashian maandag in de podcast On Purpose van Jay Shetty.