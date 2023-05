Amber Brantsen in verwachting van tweede kind

Amber Brantsen is zwanger van haar tweede kind. De Viaplay-presentatrice is uitgerekend in november.

De 33-jarige Brantsen en haar partner Rachid Finge hebben al een dochter. "Taylor wordt de liefste grote zus die je maar kunt bedenken", schrijft Brantsen op Instagram bij een foto van haar dochter die echofoto's vasthoudt.

"We verwachten vanaf november weer dolgezellige, slapeloze nachten." Dat betekent ook dat de presentatrice een aantal uitzendingen van de Formule 1 gaat missen. "Helaas wel", schrijft ze. "Want anders breek ik misschien mijn vliezen tijdens Q3 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi en dat moeten we niet hebben."

De presentatrice weet nog niet zeker tot wanneer ze op televisie te zien is. Wel weet ze zeker dat ze weer van de partij is wanneer het volgende F1-seizoen van start gaat.