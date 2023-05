Mariska Bauer is nog niet de oude na herseninfarct van vorig jaar

Mariska Bauer, die begin vorig jaar door een herseninfarct is getroffen, is nog niet helemaal hersteld. Dat vertelde zij zondag in het programma Rooijakkers Over De Vloer aan presentator Art Rooijakkers, die op bezoek ging bij de familie van zanger Frans Bauer.

"Hier heb ik dus last van, dat ik soms niet meer weet waar ik het over heb", zei Mariska toen ze even naar haar woorden moest zoeken. "Daar kan ik wel aan merken dat ik er toch iets aan over heb gehouden."

Verder bekende Mariska dat ze een "flapuit" is geworden. "Als Maris met een bepaalde situatie niet blij is, dan zou ze vroeger waarschijnlijk niks hebben gezegd", vertelt Frans. "Nu zegt ze gelijk: ik vind er geen reet aan."

Mariska bevestigt dat: "Vroeger zou ik denken: laat maar. Maar 'laat maar' komt bij mij niet meer voor."

In de aflevering vroeg Rooijakkers onder meer of de zanger ooit weer in Rotterdam Ahoy wil spelen. Hij stond daar in 2011 voor het laatst. "Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben er wel over aan het nadenken. Want ik wil er zeker nog een keer naartoe." Op de vraag of dat al in 2024 zou kunnen gebeuren, antwoordt Frans "Dat zou zomaar eens kunnen."