Dua Lipa heeft relatie met Franse regisseur Romain Gavras

Zangeres Dua Lipa heeft bevestigd dat ze een relatie heeft met de Franse regisseur Romain Gavras. De twee verschenen vrijdagavond samen op de rode loper bij de première van de film Omar la Fraise tijdens het filmfestival van Cannes.

De 27-jarige Lipa en de 41-jarige Gavras werden in februari voor het eerst samen gespot tijdens een feestje in Londen. Later zouden ze zijn gezien tijdens Fashion Week in Parijs. Tot dusver was nog niet bevestigd dat ze aan het daten zijn.