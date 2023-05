Jessie J is bevallen van zoontje: 'Mijn hart is twee keer zo groot geworden'

Jessie J is moeder geworden van een jongetje. De Engelse singer-songwriter deelt vrijdag in haar Instagram Stories dat het kindje van haar en haar vriend Chanan Safir Colman een week geleden geboren is.

De 35-jarige zangeres schrijft dat dit een "onbeschrijfelijk" gevoel is. "Mijn zoon is ter wereld gekomen en mijn hart is twee keer zo groot geworden."

De kersverse moeder is "dankbaar" en laat weten dat dit "een droom is die uitkomt". "Hij is mijn hele wereld. Het gaat geweldig met hem en mij. Ik geniet van elke seconde en kan niet geloven dat hij hier is en van mij."