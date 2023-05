Miley Cyrus voelde jarenlang schaamte over de controverse rondom haar persoon

Miley Cyrus heeft jarenlang een gevoel van schaamte met zich meegedragen, omdat ze regelmatig voor controverse zorgde in de media. Inmiddels beseft de zangeres dat ze vooral hard werd beoordeeld door volwassenen, vertelt ze aan Vogue

Cyrus blikt terug op de periode dat ze veel in het nieuws was, omdat ze twerkend op het podium stond en halfnaakt op een sloopkogel zat in een videoclip. "Ik ben niet iemand die op zoek is naar aandacht, nu als dertigjarige vrouw", vertelt ze. "Destijds creëerde ik aandacht voor mezelf, omdat ik me probeerde te distantiëren van een personage", zegt ze verwijzend naar het personage Hannah Montana dat ze jarenlang voor Disney speelde.

Cyrus zegt dat ze zich wilde bewijzen, net als iedere twintigjarige die wil laten zien niet hetzelfde te zijn als zijn of haar ouders. "Ik heb jarenlang schaamte met me meegedragen voor de controverse en de boze reacties die ik veroorzaakte. Nu ik volwassen ben, realiseer ik me hoe hard ik werd aangepakt. Ik werd streng bekritiseerd als kind door volwassenen. Nu realiseer ik me dat ik een kind nooit zo zou behandelen."

De zangeres vertelt dat volwassen worden voor haar ook heeft betekend dat ze beter nadenkt over wat ze zelf wil, in plaats van dat ze het anderen naar de zin maakt. Dat betekent ook dat ze voorlopig niet op tour gaat en minder optreedt. "Zingen voor honderdduizenden mensen is niet waar ik echt van houd. Er is geen connectie. Er is geen veiligheid."