Broer André Hazes haalt met lied uit naar Rachel: 'Hij werd leeggetrokken'

"Hij werd leeggetrokken, daar zat zij niet mee." Met die niet mis te verstane woorden maakt Joop Hazes, de tachtigjarige broer van de overleden volkszanger André, in liedvorm duidelijk hoe hij over Rachel Hazes denkt. Met wat hulp van juicevlogger Yvonne Coldeweijer bereikt de single nu een groot publiek.

De afgelopen jaren zag Joop Hazes met lede ogen aan hoe zijn familie constant onderwerp van de roddelpers was. Zelf trad de broer van André maar weinig in de publiciteit. Tot nu. Onlangs besloot hij de single Mijn Broertje op te nemen, als aandenken voor zijn kinderen.

Op het nummer neemt Joop geen blad voor de mond. Hij zingt over zijn moeilijke jeugd en hoe hij op zijn vijftiende het huis "waar alles draaide om drank en geld" verliet. Een groot deel van het nummer gaat over zijn broer. Dat is ook te horen in de muziek: Mijn Broertje doet flink denken aan de hits van André.

'Die man was helemaal opgebrand'

Joop bezingt hoe André doorbrak als zanger, maar dat zijn leven in de schijnwerpers niet alleen maar rozengeur en maneschijn was. "Hij werd beroemd, maar raakte heel veel kwijt." Dat kwam volgens Joop niet in de laatste plaats door de mensen om de volkszanger heen. "Elke vrouw die wilde met hem trouwen. Hij had geld en aanzien, was vaak op tv. Maar zijn laatste jaren moest hij dat berouwen. Hij werd leeggetrokken. Daar zat zij niet mee."

"Die zin over Rachel en leegtrekken gaat niet zozeer over geld, maar over het feit dat hij werd uitgemolken door alles en iedereen", zegt Co van Raaijen, die het nummer schreef, tegen het AD. "Die man was helemaal opgebrand, dat kon je van mijlenver zien. Hij viel al om als je 'm een duwtje gaf, maar Rachel greep niet in. Ze liet het gebeuren."

Ook de juridische strijd tussen Rachel en haar dochter Roxeanne komt in het nummer aan bod. "En nu hij er niet meer is, komt de ellende. In z'n hart nog altijd zoals ik hem kende, maar zijn ex vecht met zijn kinderen om het geld", verwijst het nummer naar de rechtszaak tussen moeder en dochter over de erfenis van André.

'Wil laten zien dat ik veel van hem gehouden heb'

Volgens liedjesschrijver Van Raaijen, die eerder muziek schreef voor Peter Beense en Tineke Schouten, is het nummer helemaal niet bedoeld voor de publiciteit. Hij werd door Joop ingeschakeld om "voor zijn oude dag" een lied achter te laten voor zijn kinderen.

Van Raaijen besloot bij Joop langs te gaan. De broer van André legde zijn hele verhaal op tafel, waaronder de zorgen over zijn broertje. En daar kwam Mijn Broertje uit voort. "Joop en zijn vrouw vonden het prachtig en waren zelfs zo trots dat hun zoon het op YouTube heeft gezet."

"Hoe André Hazes behandeld is, daar kon ik ook niet erg goed tegen. Zodoende dacht ik van: ik ga toch eens even laten zien dat ik veel van hem gehouden heb", vertelt Joop zelf aan Shownieuws over de reden om het nummer op te nemen.

Wat bedoeld was als een familiedocument, lijkt nu af te stevenen op een hit. De media kregen al snel lucht van de opname. Juicevlogger Yvonne Coldeweijer deelde het lied op Instagram met het verzoek aan haar volgers om het nummer te beluisteren. Op dat moment had de YouTube-video nog maar 600 views, maar dat zijn er inmiddels ruim 100.000.