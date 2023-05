Prins Harry en Meghan Markle eisen foto's van achtervolging door paparazzi

Meghan mocht dinsdag in New York bij een awardshow een prijs in ontvangst nemen. Na afloop werden zij naar eigen zeggen twee uur lang door New York achtervolgd in een "bijna catastrofale" achtervolging. Volgens de taxichauffeur die het echtpaar rondreed, was die term een beetje overdreven en viel het wel mee hoe gevaarlijk de rit was.