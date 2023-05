Fotomodel Ireland Baldwin bevallen van eerste kind

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ireland Baldwin, de dochter van acteur Alec Baldwin, is bevallen van een dochter. Het 27-jarige fotomodel deelt donderdag op Instagram een foto van haar gezin.

Haar dochter heeft de naam Holland gekregen. Het is het eerste kindje van Baldwin en haar partner, muzikant RAC. Het tweetal is sinds 2021 samen.

In januari deelde Baldwin al bij een Amerikaans radiostation dat zij haar baby Holland wilde noemen. "Ik ben Ireland. We hebben een andere landsnaam gekozen omdat we daarin consistent wilden zijn."