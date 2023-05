Jutta Leerdam praat openhartig over eetprobleem: 'Ik wilde perfect zijn'

Schaatsster Jutta Leerdam vertelt openhartig over haar eetprobleem in het YouTube-programma Open Kaart . "Ik wilde zo perfect gezond eten en graag zo dun mogelijk zijn."

De 24-jarige Leerdam bekende dat ze drie jaar lang te kampen had met een eetprobleem, omdat ze 'helemaal doorsloeg' in het gezond willen eten om te kunnen sporten op topniveau.

"Ik had mezelf zo gebrainwasht. Ik at alleen maar gezond en ook niet heel veel", zegt ze tegen YouTuber Robbert Rodenburg. "Ik werd heel dun en dat was achteraf niet goed, want ik had op een gegeven moment gewoon geen kracht meer."

Uiteindelijk eiste dit eetpatroon zijn tol tijdens een trainingskamp. Leerdam was helemaal opgebrand en kon niet meer trainen. Ook had ze vanwege haar eetproblemen last van haaruitval en werd ze vier jaar lang niet ongesteld.

"Ze zeggen dat dat normaal is in de sport, maar dat is echt niet normaal", zegt zij in het YouTube-programma. De schaatsster zegt nu wel weer blij te zijn met haar lichaam, en zich gezond te voelen.