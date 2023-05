Waarom de fans van Taylor Swift woest zijn dat ze datet met Matty Healy

Taylor Swift wordt de laatste tijd regelmatig gezien met Matty Healy. Meestal zijn haar fans lovend over alles wat zij zegt en doet, maar dit keer is dat niet het geval. Ze zijn woest dat hun idool date met de zanger van The 1975.

"Het breekt mijn hart dat iemand aan wie je zoveel tijd, emotie en geld hebt besteed, ervoor kiest om samen te zijn met een persoon als Matty", schrijft een verdrietige Swift-fan op Reddit. "Het is gewoon verraad."

Officieel bevestigd is hun relatie nog niet. Maar Taylor Swift en Matty Healy zijn binnen korte tijd al meerdere keren hand in hand gezien, ongeveer een maand nadat bekend werd dat Swift en Joe Alwyn uit elkaar zijn. De Britse acteur was geliefd onder Swifts fans. Ophef is niet in zijn woordenboek te vinden en hij is geen groot fan van de schijnwerpers.

Healy is op veel vlakken de tegenpool van Alwyn. Hij heeft tattoos, kleedt zich in grunge-stijl, heeft geworsteld met een drugsverslaving en is een flapuit die regelmatig de media opzoekt voor een interview. Bijvoorbeeld met Q Magazine in 2016. Daarin werd Healy gevraagd naar de kortstondige romance die hij in 2014 al beleefde met Swift.

"Het stelde niet veel voor", zei de Brit toen. "En als het al zo was, dan zou ik mezelf niet presenteren als 'het vriendje van Taylor'. F*ck dat. Dat zou mijn mannelijkheid wegnemen."

Deze uitspraken zorgden voor veel verontwaardiging, zeker onder de 'Swifties'. Maar Healy bedoelde het niet zo, beweert de journaliste die hem sprak. "Hij bedoelde dat hij niet ondergeschikt is aan Taylor." Voor de Swift-fans was het al te laat: Healy heeft het bij hen verbruid.

Nazigroet en discriminatie

De The 1975-zanger houdt zich ver van politiek correct gedrag. Op Instagram deelt hij regelmatig berichten met controversiële grapjes en uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen. En tijdens een van zijn concerten doet hij - uit satire - een nazigroet, waarbij hij marcherend heen en weer op het podium loopt. Het gebeurde tijdens het liedje Love It If We Made It, een protestsong waarin Healy onder meer de vriendschap tussen Donald Trump en Ye op de hak neemt.

Healy komt begin dit jaar opnieuw negatief in de publiciteit als hij te gast is in de podcast van presentator Adam Friedland. Ze hebben het over de Amerikaanse rapster Ice Spice en maken haar belachelijk. Zo doen ze haar accent na en noemen haar "een mollige Chinese dame" (Ice Spice is half zwart Amerikaans en half Dominicaans).

Het gesprek escaleert en op een gegeven moment spoort Healy Friedland zelfs aan om een impressie te doen van Japanse concentratiekampgevangenen. De aflevering werd vanwege de racistische inhoud van Spotify en Apple Music gehaald.

Healy biedt een paar maanden later zijn excuses aan tijdens een van zijn concerten. "De grap werd verkeerd begrepen. Sorry, Ice Spice."

Voor andere acties die ophef veroorzaken laat de zanger excuses achterwege. "Ik ga geen sorry zeggen voor dingen, alleen omdat iemand vindt dat ik iets niet moet doen", vertelt hij in gesprek met Rolling Stone. "Ik ben geen onverdraagzame racist of crimineel."

Taylor Swift en Matty Healy verlaten een muziekstudio in New York op 16 mei. Foto: Getty Images

'Matty vindt het niet erg dat Taylor superberoemd is'

In de ogen van veel Swift-fans is hij dat wel. De verontwaardiging was dan ook groot toen Healy onlangs werd gezien bij een concert van de zangeres. Fans vermoeden zelfs dat Swift tijdens een concert een nummer aan hem opdroeg, al noemde ze hem niet bij naam.

Allebei de zangers werkten recentelijk met producer Jack Antonoff. Volgens bronnen heeft hij Swift en Healy - die ook sinds kort weer vrijgezel is - bij elkaar gebracht. En hoewel hun romance voor sommige fans zelfs een reden is om hun Taylor Swift-concertkaartje weer op TicketSwap te zetten, klinken er ook positieve geluiden.