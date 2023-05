Glennis Grace heeft nieuwe relatie met muziekproducer Boyd

Delen via E-mail

Glennis Grace heeft een nieuwe relatie, bevestigt ze aan Shownieuws . De zangeres is sinds kort samen met muziekproducer Boyd.

Story bracht deze week foto's naar buiten van Grace met haar nieuwe vriend. De artiest bevestigt nu dat ze inderdaad samen zijn. "Hij is heel lief", zegt Grace. "Hij geeft me een heel goed gevoel."

Eerder was de zangeres samen met Dion, tot zij de relatie in juni 2022 verbrak.

Grace was vorig jaar veel in het nieuws wegens haar betrokkenheid bij een geweldsincident in een supermarkt. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging.