Billie Eilish en Jesse Rutherford na relatie van een jaar uit elkaar

Zangeres Billie Eilish (21) en haar vriend Jesse Rutherford (31) zijn na een relatie van een jaar uit elkaar. Dat laat een woordvoerder van Eilish woensdag weten aan de Amerikaanse entertainmentwebsite Page Six.

De twee blijven wel "goede vrienden". Eilish en de leadzanger van de Amerikaanse rockband The Neighbourhood werden in april voor het laatst samen gezien. Ze waren op festival Coachella. Begin mei verscheen Eilish zonder partner op het Met Gala.

Het stel werd voor het eerst samen gezien in oktober 2022, toen entertainmentsite TMZ foto's deelde van het paar dat aan het eten was in een veganistisch restaurant in Hollywood. Een paar weken later maakte Eilish hun relatie op Instagram bekend.