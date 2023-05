Stalker opgepakt bij huis van prins Harry en Meghan Markle

Bij het huis van prins Harry en Meghan Markle is in de nacht van zondag op maandag een stalker gearresteerd. De man hield zich op rondom de woning van het stel in Californië.

De beveiligers van Harry en Meghan schakelden de politie in nadat de man was gesignaleerd bij de ingang van het pand. Agenten wisten de 29-jarige man in de boeien te slaan, meldt TMZ.

De man, die wordt beschuldigd van stalking, werd later op borgtocht vrijgelaten. Het is niet duidelijk of het stel tijdens het voorval thuis was.