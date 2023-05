Weduwnaar van Benny Neyman stapt naar rechter vanwege erfenis

Hans van Barneveld, de weduwnaar van zanger Benny Neyman, is naar de rechter gestapt. Van Barneveld zegt tegen De Telegraaf dat hij is bestolen door vrienden die hem zouden helpen bij de behartiging van financiële belangen.

"Een paar dagen voordat Benny overleed, heeft hij hen gevraagd om mij na zijn dood te helpen bij de behartiging van de financiële belangen, die waren ondergebracht in zijn onderneming Golden Voice", blikt Van Barneveld terug op de periode rond de dood van zijn partner in 2008. "Door Benny's ziekte was het een verwarrende tijd. Ik geloof niet dat ik nog helder kon nadenken. Ik was bezig mijn man te verliezen."

"Nauwelijks drie maanden nadat Benny te horen had gekregen dat hij kanker had en dat de artsen hadden gezegd dat ze niets meer voor hem konden doen, is hij overleden. Hij is maar 56 jaar geworden. Mijn hele leven stond op z'n kop."

Van Barneveld droeg na de dood van zijn man de financiën over aan de vrienden die hij daarna jarenlang heeft vertrouwd. "Ik heb nooit argwaan gehad. Tot we een meningsverschil kregen over het gebruik van Benny's liedjes door andere artiesten en ik besloot met ze te breken." Volgens hem was de boekhouding een puinhoop en ontbraken allerlei stukken. "Ik zag dat ze voor zichzelf veel uitgaven hadden gedaan, waar ik niets van afwist."

Van Barneveld zegt dat een bedrag van 160.000 euro zoek is. "Dat eis ik nu op, samen met de kosten die ik voor de gang naar de rechter moet maken. Dit is een pijnlijke zaak, zowel voor het echtpaar als voor mij. Ik heb er alles aan gedaan om er samen uit te komen, maar dat is niet gelukt."