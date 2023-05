Priscilla Presley schikt in zaak over nalatenschap van dochter Lisa Marie

Priscilla Presley en haar kleindochter Riley Keough zijn tot een schikking gekomen in de zaak over de nalatenschap van Lisa Marie Presley. Priscilla had de geldigheid van het testament van haar in januari overleden dochter Lisa Marie in twijfel getrokken.

De advocaat van Priscilla liet dinsdag tijdens een hoorzitting in Los Angeles weten dat de partijen een schikking hadden bereikt. Ze bespraken de inhoud van de schikking niet in de rechtbank.

Presley zegt in een verklaring dat haar familie "blij is dat we dit samen hebben opgelost". "We hebben een einde gemaakt aan alle verwarring rondom de documenten van de nalatenschap." De advocaat van Keough laat aan CNN weten dat zijn cliënt "erg tevreden" is.

Presley had een rechtszaak aangespannen omdat ze twijfelde aan de geldigheid van het testament van Lisa Marie. Door aanpassingen aan het testament uit 2016 had ze niet langer de zeggenschap over de erfenis van haar dochter.

Volgens de advocaten van Priscilla Presley is er van alles mis met de aanpassingen aan het testament. Zo zou de naam van Priscilla verkeerd zijn geschreven en ziet de handtekening van Lisa Marie er anders uit. Daarnaast zouden de aanpassingen nooit door een notaris zijn behandeld. Dat zou betekenen dat het testament ongeldig is.

Kinderen van Lisa Marie werden beheerders trustfonds

Door de wijzigingen werden Lisa Maries dochter Riley en zoon Benjamin, die inmiddels overleden is, de beheerders van een trustfonds. Daarin zou de erfenis van Lisa Marie, de dochter van Priscilla en Elvis Presley, worden ondergebracht.