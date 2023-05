Familie Buddenbruck na negen seizoenen niet meer in Een huis vol: 'Jammer'

De familie Buddenbruck moet na negen seizoenen afscheid nemen van Een huis vol. Het programma, waarin gezinnen met veel kinderen worden gevolgd, vindt dat het tijd is voor een nieuwe familie.

"Op het laatste moment is vanuit de KRONCRV en de NPO besloten dat wij dit seizoen toch niet meedoen", schrijft Thalia Buddenbruck op Instagram. "Wij vinden het jammer. Aan de andere kant is het wel even fijn zonder camera's."

Buddenbruck zegt dat er wel al draaidagen waren gepland door de productie. Hierdoor moest de familie ook hun eigen planning omgooien. Veel fans reageren verontwaardigd onder het bericht van Buddenbruck. Ze hadden het gezin graag nog langer in het populaire programma willen zien.

"Thaila en de rest van de Buddenbruckjes doen al heel lang mee aan het programma. Op een gegeven moment is het dan gewoon tijd voor een nieuw gezin", zegt een woordvoerder van KRO-NCRV tegen het AD. "Tuurlijk vindt ze het jammer, maar ze is niet boos om de beslissing. Ze voelt zich goed en vindt het een fijne gedachte dat ze een keer geen cameraploeg in haar huis heeft."