Abel Tesfaye neemt afscheid van naam The Weeknd: 'Klaar om hoofdstuk te sluiten'

The Weeknd gaat op sociale media voortaan door het leven onder zijn echte naam. Op al zijn kanalen heet de Canadese zanger tegenwoordig weer Abel Tesfaye.

De 33-jarige artiest vroeg zijn volgers in april al eens of hij zijn naam terug moest veranderen. "ABEL, voorheen bekend als The Weeknd?", schreef hij op Twitter. Daarmee maakte hij een verwijzing naar Prince, die zijn artiestennaam wijzigde in TAFKAP (The Artist Formerly Known As Prince).