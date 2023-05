Jamie Foxx heeft ziekenhuis verlaten en verblijft in revalidatiecentrum

Jamie Foxx verblijft momenteel in een revalidatiecentrum in Chicago. De 55-jarige acteur werd half april met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege "een medisch noodgeval".

Het is onduidelijk wat er precies met Foxx is gebeurd. Volgens Amerikaanse media is de kliniek gespecialiseerd in zorg na hersenbloedingen, verwondingen aan de ruggengraat en herstel na behandelingen voor kanker. Een bron zegt dat Foxx goed herstelt.

De dochter van de acteur liet vrijwel direct na de ziekenhuisopname van zich horen. Haar vader zou aan de beterende hand zijn en "geweldige zorg" krijgen.