Hailey Bieber wil graag kinderen, maar is bang voor online haat

Hailey Bieber zou graag kinderen willen, maar ziet op tegen de haat waar haar toekomstige kroost misschien aan blootgesteld wordt. Het model vertelt aan The Sunday Times dat ze het daarom eng vindt om een gezin te stichten.

"Ik moet hier de hele tijd om huilen", vertelt de vrouw van Justin Bieber. "Ik wil zo graag kinderen, maar ik word bang. Het is al genoeg dat mensen dingen over mijn man en mijn vrienden zeggen. Ik kan me niet eens voorstellen hoe ik zou moeten omgaan met mensen die iets over mijn kind zeggen."

Toch wil ze zich hierdoor niet laten tegenhouden. "We kunnen enkel ons best doen om ze op te voeden. Zolang ze zich maar geliefd en veilig voelen."

Bieber werd vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege een TIA. Nog voordat ze zelf haar verhaal kon doen, stond het nieuws al online. "Ik wilde in mijn eigen woorden praten over wat er was gebeurd, omdat er allerlei aannames werden gedaan."