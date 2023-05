Rachel Hazes deels in gelijk gesteld in zaak tegen voormalig beste vriendin

Rachel Hazes heeft deels gelijk gekregen van de rechter in een kort geding dat ze had aangespannen tegen haar voormalig beste vriendin Marieke van Beek. Van Beek moet van de rechter documenten teruggeven die ze van het bedrijf Melvin Produkties had meegenomen na het einde van haar dienstverband. Privébeeldmateriaal dat Van Beek nog in handen had, hoeft zij van de rechter niet te vernietigen.

Van Beek werkte tot 1 maart 2020 als officemanager en persoonlijk assistent bij Melvin Produkties, het productiebedrijf dat André Hazes aan Rachel Hazes heeft nagelaten. Van Beek moest na de beëindiging van haar contract de documenten die zij nog in bezit had, teruggeven aan het bedrijf. Dat had zij tot op heden nog niet gedaan. Van Beek had de volledige administratie van het productiebedrijf nog in handen.

Ook had zij een back-up gemaakt van de bedrijfsmailbox. Aan tenminste één derde partij heeft Van Beek e-mails met bijlagen van het bedrijf verstuurd, bleek tijdens de zitting. De rechter oordeelde dat Van Beek de back-up moet teruggeven en een overzicht moet maken van welke stukken zij aan wie en wanneer heeft verstrekt.

Het bedrijf van Hazes had ook geëist dat Van Beek medische informatie en privébeeldmateriaal van de familie Hazes zou vernietigen, maar die eis werd door de rechter afgewezen. Omdat Hazes voor het grootste gedeelte gelijk heeft gekregen van de rechter, moet Van Beek ook de proceskosten voor Hazes betalen.

Nog twee andere rechtszaken tussen Hazes en Van Beek

Naast deze zaak lopen er ook twee rechtszaken tussen de twee voormalig beste vriendinnen. Een daarvan gaat over een huis dat Hazes kocht en verhuurde aan Van Beek. Van Beek betaalde volgens Hazes veel te weinig voor het huis en ze moest nog een lening van duizenden euro's terugbetalen. Via de rechter hoopte Hazes het geld alsnog te krijgen. Dat bedrag kan flink oplopen, want Van Beek woonde toen al vier jaar in het huis en zou vijftien maanden helemaal geen huur hebben betaald.

Ook is Van Beek momenteel in een andere rechtszaak verwikkeld samen met Roxeanne Hazes en Rob Israël, oud-zakenpartner van Rachel. Hazes wil hen horen over een volmacht die zij heeft verstrekt toen ze in 2016 een inzinking kreeg. Volgens advocaat Royce de Vries, die Hazes in deze zaak bijstaat, heeft het drietal "misbruik gemaakt" van die volmacht. Ze hebben zich "verrijkt", zei hij in april vorig jaar.