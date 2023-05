Voormalig K3-zangeres Josje Huisman in verwachting van tweede kind

Josje Huisman is in verwachting van haar tweede kind. De voormalig K3-zangeres is uitgerekend in oktober.

"Er is een kindje op komst", schrijft de 37-jarige zangeres op Instagram bij een foto met haar vriend Leon.

Het is het eerste kind van Huisman en Leon samen. De twee hebben sinds april 2022 een relatie. De zangeres heeft al een zoon met haar ex-man.

Huisman was van 2009 tot 2016 onderdeel van K3. De populaire meidengroep bestond destijds verder uit Karen Damen en Kristel Verbeke.