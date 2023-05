Taylor Swift hand in hand gezien met The 1975-zanger Matty Healy

Taylor Swift is hand in hand op de foto gezet met Matty Healy, zanger van de band The 1975. De twee worden al enkele weken aan elkaar gelinkt, nadat Swifts relatie met acteur Joe Alwyn onlangs strandde.

Op foto's die onder meer door People worden gedeeld, is te zien dat Swift en Healy samen met artiest en producer Jack Antonoff op stap zijn. Ze werden gezien in een restaurant in New York.

Geruchten dat Swift met Healy samen is, begonnen toen de zanger bij een aantal van haar The Eras Tour -concerten werd gespot. Fans vermoeden dat Swift tijdens een concert een nummer aan hem opdroeg, al noemde ze hem niet bij naam.

Ook in 2014 gingen er al eens geruchten dat de artiesten met elkaar aan het daten waren. Dit hield toen echter geen stand. In januari gaf Swift een gastoptreden bij een concert van The 1975 van Healy. De twee werkten recentelijk samen met Antonoff. Het lijkt erop dat hij de twee weer met elkaar in contact heeft gebracht.