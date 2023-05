Rachel Hazes en voormalige beste vriendin wéér voor rechter: wat is er gebeurd?

Rachel Hazes heeft een abonnement op de rechtbank: de weduwe van André Hazes staat maandag weer voor het gerecht. Voor de derde keer tegenover haar voormalig beste vriendin Marieke van Beek, met wie Hazes om verschillende redenen overhoop ligt. Wat is er allemaal aan de hand tussen de twee, en waarover doet de rechter vandaag uitspraak?

De zaak over het huurhuis

Hazes en Van Beek waren ooit beste vriendinnen. De twee brachten privé veel tijd samen door en werkten zelfs samen. Van Beek speelde een belangrijke rol in het leven van de twee kinderen van Hazes en woonde vlakbij. De vriendschap ging zelfs zover dat Hazes een woning kocht voor Van Beek, die huur betaalde aan haar beste vriendin.

Drie jaar geleden barstte de bom, toen bleek dat de voormalige hartsvriendinnen ruzie hadden over geld. Van Beek betaalde volgens Hazes veel te weinig voor het huis en zou daarnaast een openstaande lening van duizenden euro's hebben. De ruzie liep uit op een rechtszaak: Van Beek meende dat de huur 800 euro per maand was, terwijl Hazes 1.450 euro per maand wilde zien. Via de rechter hoopte Hazes het geld alsnog te krijgen. Dat bedrag zou flink kunnen oplopen, want Van Beek woonde toen al vier jaar in het huis.

Bovendien zou Van Beek vijftien maanden lang de huur niet hebben betaald. De twee voormalig vriendinnen kregen de ruimte om samen tot een oplossing te komen, maar dat lukte niet.

Van Beek spreekt kwade woorden over haar voormalig vriendin. Volgens Van Beek is de huur over de eerste drie van deze vijftien maanden "in natura" betaald en zou de rest verrekend worden met een bedrag van 9000 euro dat Van Beek aan Hazes zou hebben geleend. Het gerechtshof wil dat Van Beek deze afspraak aan de hand van getuigen aantoont. Dit zal in een volgende zitting aan bod komen.

Rachel wil haar dochter Roxeanne horen over de volmacht die ze zeven jaar geleden aan haar verstrekte.

De zaak over de volmacht

Er is nog een tweede zaak die tussen de oud-vriendinnen loopt. Hazes wil Van Beek, oud-zakenpartner Rob Israël en haar dochter Roxeanne Hazes horen over een volmacht die zij heeft verstrekt toen ze in 2016 een inzinking kreeg. Die volmacht gaf hen de bevoegdheid om in Hazes' naam op te treden. Dat kan gaan om het invullen van een formulier, het verrichten van een betaling of het doen van een aankoop.

Hazes stelde Van Beek, Israël en Roxeanne aan als gevolmachtigden. Volgens advocaat Royce de Vries, die Rachel ook in deze zaak bijstaat, heeft het drietal "misbruik gemaakt" van die volmacht en hebben zij zich "verrijkt", zei hij in april vorig jaar.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde in oktober vorig jaar dat Hazes de drie gevolmachtigden alleen mag horen over een factuur van een coachingsprogramma van 24.000 euro.

Hazes is in hoger beroep gegaan in die zaak. Ze wil Van Beek, Israël en haar dochter over meer zaken horen. Een mondelinge behandeling hiervan dient op 6 september bij het gerechtshof in Amsterdam.

De zaak over de administratie

Hazes en Van Beek treffen elkaar maandag in een kort geding: een zaak waarbij het belangrijk is dat er snel een besluit door de rechter wordt gemaakt. Van Beek werkte tot 1 maart 2020 als office manager en persoonlijk assistent bij Melvin Produkties, het productiebedrijf van Hazes. Het bedrijf werd ooit opgericht door André Hazes, die het na zijn overlijden naliet aan zijn vrouw.

Toen Van Beek het bedrijf verliet, zou ze de administratie hebben meegenomen. Daarmee komt ze de overeenkomst die ooit is afgesloten tussen Van Beek en het bedrijf niet na. Ook zou ze zich niet aan geheimhoudingsafspraken houden door vertrouwelijke informatie te delen met derden. Bijvoorbeeld in de andere zaken tegen Hazes waarin Van Beek verwikkeld is.