Selena Gomez en haar nierdonor hebben ruzie: wat is er aan de hand?

"Ze is mijn beste vriendin", zei Selena Gomez over haar nierdonor Francia Raisa. Inmiddels kan Raisa de zangeres niet meer luchten of zien. Gomez zou namelijk te veel drinken en daarmee veel te laconiek omgaan met haar gezondheid en haar donornier. Dat gedrag is voor Raisa de druppel die de emmer van hun toch al wankelende vriendschap doet overlopen.

"Francia heeft mijn leven gered", zegt de dertigjarige Gomez in 2017. De zangeres en actrice, bekend van onder meer de serie Only Murders in the Building, heeft dan net een niertransplantatie ondergaan. De zangeres kampte al langere tijd met nierproblemen als gevolg van de auto-immuunziekte lupus.

Gelukkig wil haar vriendin Francia Raisa (nu 34) zich laten testen om te kijken of zij een geschikte donormatch isvoor Gomez. De twee leren elkaar in 2007 kennen tijdens een evenement van Disney en ABC. De actrices spelen allebei in series van de tv-zenders. Na die tijd zien ze elkaar nog een paar keer in 'het wereldje'.

"Op een gegeven moment word ik door Selena gebeld. 'Ik heb geen vrienden', zei ze. 'Dus waarom spreken wij niet eens af?' Sinds die tijd zijn we onafscheidelijk", aldus Raisa in gesprek met W Magazine.

Het ultieme cadeau

Tien jaar later, vlak voordat blijkt dat Gomez' gezondheidsproblemen haar fataal kunnen worden, besluiten de vriendinnen samen te gaan wonen. Als de zangeres aan Raisa vertelt dat ze dringend een nieuwe nier nodig heeft en dat de wachtlijst enorm lang is, laat Raisa zich snel testen. En daar komt positief nieuws uit voort.

"Francia heeft me het ultieme cadeau gegeven door haar nier aan mij te geven", zegt Gomez. "Ik weet dat dit ook slecht kan aflopen, dus ik heb heel veel geluk gehad. Ik ben ontzettend dankbaar. Ik hou van je, zusje." "Ik draag de littekens die ik aan de operatie overhield met trots", vult Raisa aan.

Een andere blijvende herinnering aan hun operatie is een tatoeage: beide actrices laten 19 juni 2017, de datum van de operatie, op hun arm tatoeëren.

In 2017 bezoeken Gomez en Raisa samen een evenement. Foto: BrunoPress

Gomez noemt Taylor Swift, maar Raisa niet

Alles lijkt dus helemaal koek en ei tussen de twee. Maar Gomez' fans fronsen hun wenkbrauwen als Raisa de grote afwezige is in de documentaire die er eind 2022 over de zangeres wordt gemaakt. Verschillende vrienden van Gomez komen in de docu aan het woord - op Raisa na.

En als Gomez in een interview ter promotie van haar documentaire zegt dat "Taylor Swift haar enige vriendin in het wereldje is", zorgt dat weer voor fronsrimpels bij Raisa. "Interessant", reageert ze op Instagram. Zodra haar reactie wordt opgemerkt verwijdert ze haar post, maar oplettende Instagrammers zien wel dat Raisa Gomez niet meer volgt. Gomez ontkent dat er iets aan de hand is: "Sorry hoor, dat ik niet iedereen opnoem die ik ken", reageert ze verontwaardigd op TikTok.

Gomez neemt de kritiek van haar volgers ter harte, want in een documentaireserie die begin 2023 verschijnt zegt ze dat ze "bij niemand meer in het krijt staat dan Francia". Al is het ook mogelijk dat het fragment al enige tijd geleden is opgenomen.

Vlak na de transplantatie geven de vriendinnen aan NBC News een gezamenlijk interview. Foto: BrunoPress

Online pesterijen

De Amerikaanse roddelpers ruikt nog steeds onraad en probeert bij Raisa te ontfutselen waarom ze Gomez niet meer volgt. De actrice laat alleen weten dat ze online veel haat te verduren krijgt van Gomez' fans. Die bestoken Raisa nog steeds met pesterige berichten, omdat Gomez haar eerder niet als vriendin erkende.

Deze week komt de reden van hun vriendschapsbreuk boven water. Renán Almendárez Coello, de vader van Raisa, zegt dat zijn dochter erachter kwam dat Gomez alcohol dronk. Sindsdien zou hun relatie vertroebeld zijn. "Francia heeft tegen Selena gezegd dat ze geen nier heeft gedoneerd zodat zij lekker kon drinken", aldus Coello.