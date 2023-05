Michael J. Fox zat dicht tegen depressie aan door gezondheidsproblemen

Naast de ziekte van Parkinson heeft Michael J. Fox de afgelopen jaren de nodige andere fysieke en mentale klappen gehad. De acteur wil niet zeggen dat hij daardoor depressief was, maar hij zat er wel dicht tegenaan.

Al die tegenslagen zorgden voor een "leegte" die hij ook ervoer toen hij in 1991 werd gediagnosticeerd met parkinson. Vroeger probeerde Fox zijn problemen weg te drinken, maar inmiddels is hij al meer dan dertig jaar nuchter.

Het leven van de Back to the Future-acteur is er door de verergerde ziektesymptomen niet makkelijker op geworden. "Ik heb assistenten om me heen voor het geval ik val. Het is moeilijk om te dealen met dat gebrek aan privacy", zegt Fox.