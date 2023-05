Liam Payne en model Kate Cassidy beëindigen relatie na tien maanden

Delen via E-mail

Liam Payne is weer vrijgezel. De voormalig One Direction-zanger en model Kate Cassidy hebben hun relatie na tien maanden beëindigd, melden Britse en Amerikaanse media op basis van bronnen.

Volgens de ingewijden zijn de twee zonder ruzie uit elkaar gegaan. Toen Payne terugkwam in het Verenigd Koninkrijk nadat hij in Los Angeles zijn album had opgenomen, hebben ze besloten uit elkaar te gaan. De relatie zou voor beiden niet meer hebben gewerkt.