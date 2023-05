Roy Donders heeft zijn plek gevonden: 'Dat wil ik graag met het publiek delen'

Roy Donders is momenteel gelukkig met zijn leven en dat wil hij graag in een nieuwe realityserie delen met zijn fans en het publiek. "Ik ben op mijn plek en ik vind dat je dat ook mag laten zien", zegt Donders in gesprek met het ANP. Roy Donders Altijd Wat Bijzonders is vanaf woensdag te zien bij TLC en vooruit te kijken op discovery+.

Donders, die van 2013 tot en met 2017 te zien was in meerdere realityseries, heeft altijd tegen zichzelf gezegd: "Ik kom weer terug als ik iets te melden heb. En nu heb ik wel iets te melden", zegt Donders. Daarmee doelt hij op dochtertje Romi, dat hij heeft gekregen samen met zijn vriendin Michelle.

De zwangerschap, de bevalling en het leven als kersverse ouders vormen de rode draad in de nieuwe serie waarin Donders en zijn vriendin centraal staan. Voor Michelle is het maken van televisie nieuw. "In het begin vond ik het ook spannend, maar het wende snel", vertelt zij.

Dat Donders ooit een tv-programma zou maken over het krijgen van een kind, had hij jaren geleden nooit gedacht. "Ik had niet verwacht dat mijn leven deze wending zou krijgen", vertelt hij. "Dat is gewoon zo gelopen. Ik ben verliefd geworden op Michelle. En ja, de rest is eigenlijk vanzelf gegaan." Negatieve reacties op zijn relatie met Michelle doen de realityster niet zoveel. "Daar trek ik me nooit iets van aan."