Robert De Niro (79) vader geworden van zevende kind

Robert De Niro is vader geworden van zijn zevende kind. De 79-jarige acteur heeft dat bekendgemaakt in een interview met ET Canada.

De Niro werd door de interviewer gevraagd naar zijn zes kinderen. De acteur verbeterde de interviewer door te zeggen dat hij inmiddels zeven kinderen heeft. "Ik heb net een baby gekregen", vertelde hij.

Verder liet De Niro niets los. Hij deelde niet wanneer het kind is geboren. Ook vertelde hij niet wie de moeder is. Page Six meldt dat De Niro's vermeende vriendin Tiffany Chen onlangs zwanger werd gezien.