Mattie Valk en ex tegen Yvonne Coldeweijer: 'Stop met roddels over ons verleden'

Mattie Valk en zijn ex-vriendin Kirsten Willemstein hebben Yvonne Coldeweijer gevraagd te stoppen met haar berichtgeving over hun verleden. De radio-dj heeft zijn verzoek aan de juicevlogger dinsdagmiddag op Instagram gezet. Coldeweijer heeft meerdere keren beweerd dat Valk over zijn relatiebreuk heeft gelogen.

De relatie van Valk en Willemstein was in 2016 onderwerp van gesprek. Toen vertelde de radio-dj over de ontdekking dat hij niet de biologische vader is van de tweeling waarvan Willemstein was bevallen.

Volgens Coldeweijer heeft Valk een vruchtbaarheidsprobleem en had zowel hij als zijn ex regelmatig affaires met anderen. Volgens de roddelvlogger beweren bronnen dat de dj daardoor al wist dat hij niet de biologische vader van de tweeling kon zijn. Valk en Willemstein hadden al wel laten weten dat zij niet op de natuurlijke wijze kinderen konden krijgen. Maar ze zeiden geen medische hulp te willen inschakelen.

Coldeweijer impliceert dat Valk zich na de vroeggeboorte van de kinderen bewust terugtrok als vader. De radio-dj liet destijds weten dat hij er "vol ongeloof" achter was gekomen dat hij niet de biologische vader van de tweeling is. Valks verklaring was op de radio voorgelezen door zijn toenmalige collega Wietze de Jager.

Valk en zijn ex gaan niet op de beweringen van Coldeweijer in. "We zijn geschrokken van het feit dat we gedwongen worden om nu opnieuw op deze situatie van jaren geleden te reageren", schrijven Valk en zijn ex Kirsten in een bericht aan Coldeweijer.