Tom Hanks geeft toe dat hij op de filmset niet altijd 'Mr Nice Guy' is

Acteur Tom Hanks gedraagt zich niet altijd voorbeeldig op de filmset. Dat bekent hij in een gesprek met BBC News naar aanleiding van zijn eerste roman The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece. Het boek is geïnspireerd op de filmcarrière van de 66-jarige Hanks.

Hanks' roman gaat over de productie van een miljoenen dollars kostende superheldenactiefilm. Onder anderen een excentrieke regisseur en een zelfingenomen mannelijke acteur die het filmen verstoort en vertraagt, komen in het verhaal voor.

De met Oscars bekroonde Hanks geeft toe zulk gedrag ook weleens te hebben vertoond op een filmset. "Niet iedereen is elke dag op zijn best op een filmset", vertelt hij. "Er waren dagen dat ik probeerde professioneel te zijn, terwijl er van alles speelde in mijn privéleven. Het lukt dan even niet om een rol te spelen waarin ik grappig, charmant en liefdevol moet zijn."

De Forrest Gump-acteur is wel trots op zijn stiptheid. "Ik vind het echt onacceptabel als mensen zich niet houden aan de planning van de opnames. Dat is een doodzonde in de filmwereld", vindt Hanks. "Je zult ervan versteld staan hoeveel mensen weten dat ze ermee weg komen, omdat zij de film dragen."

In het boek, dat 448 pagina's telt, beschrijft Hanks verschillende typen acteurs in Hollywood. Zo schrijft hij over huilebalken, emotionele wrakken en alcoholisten. Ook seksuele intimidatie komt in het boek voorbij. Hoewel de roman is geïnspireerd op zijn eigen ervaringen, noemt de acteur geen namen.