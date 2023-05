Radio-dj Mattie Valk na vier jaar weer vrijgezel

Mattie Valk is na een relatie van vier jaar weer vrijgezel. De radio-dj en zijn vriendin Jamy hebben besloten uit elkaar te gaan.

De relatie is "een poosje terug" al verbroken, vertelde Valk maandag in Mattie & Marieke. De radio-dj zegt dat Jamy en hij "in vriendschap" uit elkaar zijn gegaan. Het stel woonde niet samen.

Valk en Jamy hebben elkaar leren kennen via gezamenlijke vrienden. Ze kenden elkaar al een tijdje toen Valk in 2019 bekendmaakte dat hij verliefd was. "Ik ben van de kaart van verliefdheid. Ik heb nog nooit een pilletje genomen, maar ik denk dat het zo voelt", zei hij destijds.