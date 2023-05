Relatie van Tygo Gernandt en Dianne is voorbij

Tygo Gernandt is weer vrijgezel. De relatie met zijn 24 jaar jongere vriendin Dianne van den Eng is voorbij, zo vertelt de 49-jarige acteur in de YouTube-serie Open Kaart.

"Nee", antwoordt Gernandt wanneer presentator Robbert Rodenburg hem vraagt of hij op dit moment verliefd is. "Ik heb wel een relatie gehad de afgelopen zeven maanden, maar dat ging op en neer. We deden elkaar vaak meer pijn dan dat er sprake was van liefde."

Dat kwam volgens de televisiemaker doordat ze het allebei moeilijk vonden om de ander te vertrouwen. "Ik mis wel de arm", zegt Gernandt over het hebben van een relatie. "Ik kom altijd alleen thuis. Het is wel eenzaam ook. Ik kan dat wel missen."