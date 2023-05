Donny Roelvink heeft een nieuwe relatie: 'Laat haar anoniem'

Donny Roelvink heeft een nieuwe relatie. De 25-jarige tv-persoonlijkheid wil zijn nieuwe vriendin dit keer anoniem houden, vertelt hij in de podcast Pauls Huisfeest.

De influencer houdt zijn nieuwe vriendin het liefst buiten de schijnwerpers. "Die hoeft deze keer niet in beeld. Die gekkigheid ga ik niet nog een keer doen. Dat heeft me allemaal geen positieve dingen opgeleverd. Ik laat haar nu gewoon anoniem."

Eerder had Roelvink een relatie met Janice Blok, die onlangs te zien was in Echte Meisjes in de Jungle. In oktober 2021 gingen de twee uit elkaar na een relatie van twee jaar.