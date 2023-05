Amber Heard verhuist definitief naar Spanje en maakt voorlopig geen films

Amber Heard heeft haar acteercarrière op een laag pitje gezet. De actrice is naar Spanje verhuisd en zal voorlopig niet in nieuwe films spelen.

Na enige tijd te hebben doorgebracht in Spanje is Heard definitief verhuisd, zegt een bron tegen The Daily Mail. "Ze spreekt Spaans en is daar gelukkig. Ze kan haar dochter Oonagh daar opvoeden buiten al het lawaai."

Volgens de bron staat Heard niet te popelen om haar carrière weer op te pakken. "Volgens mij heeft ze geen haast om weer in Hollywood aan de slag te gaan. Maar ze komt wellicht terug als de tijd rijp is en ze het juiste project krijgt aangeboden."

Eind dit jaar is Heard nog wel te zien in Aquaman and the Lost Kingdom. Die film werd in 2021 opgenomen.