Jamie Foxx deelt update vanuit het ziekenhuis: 'Ik voel me gezegend'

Jamie Foxx, die ruim twee weken geleden om onbekende redenen in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft voor het eerst weer van zich laten horen. De acteur laat via sociale media weten dat hij nog steeds niet weet wat hem precies mankeert.

Foxx werd medio april met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn dochter Corinne hield fans van de acteur via sociale media op de hoogte van de gezondheid van haar vader. Ze heeft laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat, maar heeft niet gedeeld waarom Foxx in het ziekenhuis ligt.

Ten tijde van zijn ziekenhuisopname zat Foxx midden in de opnames van de nieuwe Netflix-film Back in Action. Hij had nog acht opnamedagen te gaan. Het is onduidelijk of de plotselinge afwezigheid van Foxx gevolgen heeft voor de actiefilm, waarin ook Cameron Diaz een hoofdrol speelt.