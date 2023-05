Jon Bon Jovi bevestigt de verloving van zijn zoon met Millie Bobbie Brown

Delen via E-mail

Jon Bon Jovi heeft de verloving van zijn zoon Jake Bongiovi (20) met Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown (19) bevestigd. Dat de twee nog heel jong zijn, hoeft volgens de muzikant niet in de weg te staan van de liefde.

"Leeftijd doet er niet toe als je de juiste partner hebt gevonden met wie je oud wil worden", zei Bon Jovi in een gesprek met de Amerikaanse radiopresentator Andy Cohen.

De 61-jarige John Bongiovi, zoals de muzikant echt heet, is zelf sinds de middelbare school samen met zijn vrouw Dorothea. "Mijn advies aan al mijn kinderen is: groei samen", zei hij. Drie van de vier kinderen van Bon Jovi zijn inmiddels verloofd.

Brown en Bongiovi deelden vorige maand een foto op Instagram waarmee de twee hun verloving leken aan te kondigen. In de tekst bij de foto citeerde de actrice uit het nummer Lover van Taylor Swift. "Ik heb al drie zomers van je gehouden en ik wil ze allemaal", schreef Brown. Om haar ringvinger was een ring te zien.

De twee werden in de zomer van 2021 voor het eerst aan elkaar gelinkt. In november van dat jaar bevestigden ze hun relatie met een foto op Instagram waarop ze knuffelend te zien waren.

Cohen vroeg Bon Jovi ook of hij naar Stranger Things heeft gekeken. "Ik heb die serie natuurlijk gezien. Millie is geweldig. Haar hele familie ook. En Jake is heel, heel gelukkig."