Kevin Costner gaat scheiden na huwelijk van achttien jaar

Kevin Costner gaat scheiden. Zijn vrouw Christine Baumgartner heeft de scheiding aangevraagd na een huwelijk van achttien jaar.

Het management van Costner bevestigt de scheiding aan TMZ . "Met groot verdriet bevestigen we dat omstandigheden waar hij geen macht over heeft ertoe hebben geleid dat meneer Costner moet deelnemen aan de ontbinding van zijn huwelijk", luidt de verklaring.

Costner is bekend van films als The Bodyguard, The Postman en Dances With Wolves, waarvoor hij als regisseur een Oscar won. Hij oogstte onlangs succes met een rol in de serie Yellowstone, waarvoor hij een Golden Globe won.