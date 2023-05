Voetballer Mohamed Ihattaren getrouwd met influencer Yasmine

Voetballer Mohamed Ihattaren en influencer Yasmine Driouech hebben elkaar het jawoord gegeven. De twee laten via Instagram weten dat ze zijn getrouwd.

Ihattaren en Driouech verloofden zich in het najaar van 2022, maar gingen zes weken later uit elkaar. Daarna vonden ze elkaar terug.

In februari werd de voetballer opgepakt op verdenking van mishandeling in de relationele sfeer. Volgens De Telegraaf wordt Ihattaren ervan verdacht Driouech te hebben mishandeld. De 21-jarige speler die bij Juventus onder contract staat, kwam een dag later vrij. Maar hij is nog steeds verdachte in de zaak.