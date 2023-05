Harry Potter-ster Emma Watson voelde zich niet gelukkig en vrij in acteercarrière

Emma Watson heeft sinds december 2018 niet meer geacteerd omdat het haar niet gelukkig maakte en ze er een "opgesloten" gevoel van kreeg.

Dat zegt de 33-jarige actrice, die wereldwijd bekend is geworden door haar rol als Hermelien in de Harry Potter-films, in een interview met de Financial Times.

"Als ik heel eerlijk ben, was ik niet gelukkig. En ik voelde me een beetje opgesloten. Wat ik heel moeilijk vond, was dat ik iets moest gaan verkopen waar ik geen controle over had", zegt Watson. Zo vond ze het soms lastig om journalisten te vertellen hoe een bepaalde film haar visie vertegenwoordigde. "Het was heel moeilijk om het gezicht en de woordvoerder te zijn van dingen waarbij ik inhoudelijk niet betrokken was."

Watson vindt het "frustrerend" dat ze soms verantwoordelijk werd gehouden voor een bepaalde film. "Ik had niet altijd inspraak of een stem. Ik realiseerde me daardoor dat ik alleen nog dingen wil doen waar ik zelf achter sta."​​

Ze voelt zich wel prettig in de rol van regisseur. De actrice mocht onlangs een advertentiecampagne regisseren voor het modemerk Prada. "Zelf iets regisseren leek mij onbereikbaar en ik had niet verwacht dat ik daar het zelfvertrouwen voor zou hebben. Maar ik blijk er wel degelijk verstand van te hebben en het is iets waar ik mijn creativiteit in kwijt kan."