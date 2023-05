Herstelde relatie Patty Brard met dochter Priscilla 'beter dan ooit'

De relatie van Patty Brard met haar dochter Priscilla is inmiddels "beter dan ooit". Dat vertellen de twee, die in 2019 na tien jaar zonder contact weer werden herenigd, in een interview met Beau Monde.

Hoewel de presentatrice en haar dochter blij zijn met hun hereniging, overhaasten ze niets. "Het liefst zou je alles op één dag willen uitpraten, maar we willen niks overhaasten. We hebben elkaar en elke dag is een nieuwe dag", zegt Priscilla. "Dat we elkaar jaren niet hebben gezien, betekent niet dat we nu elke dag moeten bellen. We doen het rustig aan."

Brard begrijpt waarom Priscilla destijds het contract verbrak, maar wil daar niets over zeggen. "We richten ons nu vooral op de toekomst."