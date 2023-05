Anna Wintour lijkt relatie met Bill Nighy te bevestigen tijdens Met Gala

Anna Wintour lijkt te hebben bevestigd dat ze de liefde heeft gevonden bij Bill Nighy. De hoofdredacteur van Vogue verscheen samen met de acteur op het jaarlijkse Met Gala in New York.

Het was niet de eerste keer dat de 73-jarige Wintour en de even oude Nighy samen naar een evenement gingen, maar het was wel voor het eerst dat zij samen op het Met Gala verschenen. Wintour hield de arm van de Love Actually-acteur vast terwijl ze voor de camera poseerden.

Het Met Gala is het jaarlijkse benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Winter organiseert het evenement, dat wordt gezien als het belangrijkste evenement op modegebied, sinds 1995.

De geruchten dat de vonk is overgeslagen tussen Wintour en Nighy doen sinds december vorig jaar de ronde. Toen werden ze in New York gespot voor de vertoning van Nighy's film Living. Destijds sprak The Telegraph al van een romantische relatie.