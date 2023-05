In beeld Kattenkoppen en zwart-wit: de opvallendste outfits van het Met Gala

Een select gezelschap wereldsterren was maandagavond uitgenodigd door Anna Wintour voor het jaarlijkse Met Gala. Het evenement in het Metropolitan Museum of Art in New York stond dit keer in het teken van de overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. Niet alleen hij werd geëerd met de extravagante kledij op de rode loper, maar ook zijn kat.

Jared Leto ging voor een weinig subtiele ode aan Choupette, de wereldberoemde kat van Lagerfeld. De zanger en acteur hulde zich volledig in een pak dat leek op de witte kat. Foto: Getty Images

Doja Cat deed zowel haar eigen naam als Choupette eer aan in een jurk met kattenoren. Ook kreeg ze een kattenneus aangemeten. Foto: Getty Images

De look van Lil Nas X had maar weinig om het lijf. In slechts een string en verder volledig gehuld in zilveren bodypaint, parels en diamanten wist de rapper alle ogen op zich te richten. Foto: Getty Images

Actrice Penélope Cruz ging voor een klassiekere aanpak. De actrice droeg een baljurk van Chanel. Cruz deelde voorafgaand aan het evenement nog een ode aan Lagerfeld, met wie ze meermaals werkte, op Instagram. Foto: BrunoPress

Pose- en Hollywoodacteur Jeremy Pope kwam met een letterlijke ode aan Lagerfeld met een portret van de ontwerper op een immense sleep. Foto: Getty Images

Dit jaar was er relatief weinig kleur te vinden in de outfits. Veel sterren eerden Lagerfeld in zwart-wit, de kleuren waarin de ontwerper zelf vaak te zien was. Zo ook Jennifer Lopez, in een creatie van Ralph Lauren. Foto: BrunoPress

Florence Pugh verscheen in een witte jurk van Valentino met zwarte accenten en een hoofddeksel. Ook liet de Midsommar-actrice voor het eerst haar geschoren hoofd zien. Foto: Getty Images

Rihanna verscheen zwanger op het Met Gala, samen met haar vriend A$AP Rocky. Ze was een van de artiesten die iets uittrokken op de rode loper om een tweede outfit te onthullen. Foto: BrunoPress

The Last of Us-acteur Pedro Pascal combineerde een lange rode jas en rood overhemd met een zwarte korte broek. Foto: BrunoPress

Bad Bunny verscheen in een wit pak met blote rug en een lange sleep van bloemen. De Puerto Ricaanse artiest bezocht samen met zijn vriendin Kendall Jenner de afterparty. Foto: Getty Images