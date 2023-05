Serena Williams in verwachting van tweede kind

Serena Williams is opnieuw zwanger. Dat liet het 41-jarige tennisicoon maandag weten op de rode loper van het Met Gala in New York.

"We zijn zo blij dat we met z'n drieën zijn uitgenodigd voor het Met Gala", schrijft de oud-tennisster bij een reeks foto's op Instagram. Williams is sinds 2017 getrouwd met Reddit-oprichter Alexis Ohanian, met wie ze al een vijfjarige dochter heeft.

Olympia kwam eind 2017 via een keizersnede ter wereld. Williams moest zes weken lang bedrust houden en kampte met bijwerkingen, zoals bloedproppen in haar longen. Daarnaast had ze een postnatale depressie.

Vorig jaar zomer kondigde Williams aan haar tenniscarrière te beëindigen. Dat deed ze na bijna een kwart eeuw te hebben meegedaan om de prijzen. In die jaren veroverde ze 23 Grand Slam-titels, voerde ze 319 weken de wereldranglijst aan, won ze vier keer olympisch goud en verdiende ze bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld.

"Ik ben klaar om als moeder een andere versie van Serena te laten zien", zei de sportvedette eerder. Wel liet ze in oktober alweer weten dat de kans op een terugkeer als tennisster "heel groot" is.